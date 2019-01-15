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Податкова дала роз'яснення щодо податків з власників земельних паїв

Новини » Фінанси    15.01.2019 - 13:35
Податкова дала роз'яснення щодо податків з власників земельних паїв
Ілюстративне фото (ВPixabey)

Податки за доходи, отримані у 2019 році, сплачуватимуться до місцевих бюджетів

З 1 січня 2019 року набрали чинності зміни до Бюджетного кодексу щодо сплати податків з доходів від надання в оренду земельних паїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Як зазначили в прес-службі, у 2019 році фізична особа-орендодавець при отриманні доходу від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі - орендарю, яка при цьому не є податковим агентом (самозайнятою особою), має сплатити податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких ділянок.

Так само орендарі, які є податковими агентами, повинні сплачувати податок за місцезнаходженням таких об'єктів оренди.

У той же час податки за доходи, отримані у 2018 році, ще сплачуються за податковою адресою платників.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

За даними ДФС, у 2018 році громадянами України подано 622 тис. декларацій про доходи у 2017 році на суму 73,1 млрд грн, що на 9,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

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