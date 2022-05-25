Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
Всі податкові пільги, введені з початку війни, необхідно скасувати. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для бізнесу зроблено достатньо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Марченка під час телемарафону.
Він обґрунтував це тим, що уряд потребує грошей для фінансування армії.
"Вважаю, що треба повернути всі податки до довоєнного рівня. Бізнесу ми допомогли, тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію", - заявив Марченко.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада дозволила перехід бізнесу з оборотом до 10 млрд гривень на єдиний податок за ставкою 2%. Крім того, були скасовані всі митні платежі, в тому числі для ввезення автомобілів громадянами.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо війна Росії проти України затягнеться на три-чотири місяці, то доведеться підвищувати податки.
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