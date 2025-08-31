"Налетіли і спалили": "Примари" ГУР знищили важливі цілі в Криму

Зауважимо, що днями розвідникам вдалося успішно вразити дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму.

Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400. На початку літа українські дрони спецпідрозділу “Примари” також успішно уразили російську систему ППО С-400 в Криму.

Під удар тоді потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.