Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Налетіли і спалили": "Примари" ГУР знищили важливі цілі в Криму

Фото: окупанти у Криму втратили радари й телескоп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Спецпідрозділ ГУР "Примари" провів чергову операцію в Криму, знищивши одразу кілька ключових систем російської ППО та зв’язку, серед яких комплекс С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки України.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму. 

 

Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей: 

  • РЛК "утьос-Т";
  • радіотелескоп РТ-70;
  • комплекс "ґлонасс" в куполі;
  • БРЛС МР-10М1 "мис" М1;
  • РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

"Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - зауважили в ГУР.

Зауважимо, що днями розвідникам вдалося успішно вразити дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму.

Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400. На початку літа українські дрони спецпідрозділу “Примари” також успішно уразили російську систему ППО С-400 в Криму.

Під удар тоді потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.

Російська ФедераціяКримГУРВійна Росії проти УкраїниОкупанти