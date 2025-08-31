RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Налетели и сожгли": "Призраки" ГУР уничтожили важные цели в Крыму

Фото: оккупанты в Крыму потеряли радары и телескоп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спецподразделение ГУР "Призраки" провело очередную операцию в Крыму, уничтожив сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму.

Очередной свежий перечень пораженных дорогостоящих целей:

  • РЛК "Утес-Т";
  • радиотелескоп РТ-70;
  • комплекс "глонасс" в куполе;
  • БРЛС МР-10М1 "мыс" М1;
  • РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", - отметили в ГУР.

Заметим, что на днях разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400. В начале лета украинские дроны спецподразделения "Призраки" также успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму.

Под удар тогда попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрымГУРВойна России против УкраиныОккупанты