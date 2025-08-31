"Налетели и сожгли": "Призраки" ГУР уничтожили важные цели в Крыму

Заметим, что на днях разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400. В начале лета украинские дроны спецподразделения "Призраки" также успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму.

Под удар тогда попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.