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Не налаштована на діалог. У США відреагували на відмову Росії вивести війська на Різдво

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Вашингтон, Середа 14 грудня 2022 15:19
Не налаштована на діалог. У США відреагували на відмову Росії вивести війська на Різдво Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Відмова Росії від пропозиції президента України Володимира Зеленського вивести свої війська на Різдво свідчить про те, що Кремль не хоче йти на діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу США Неда Прайса.

"При кожному випадку росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією та дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог", - зазначив чиновник.

За словами Прайса, його країна й надалі притягуватиме Росію до відповідальності, а також забезпечуватиме оборону та потенціал стримування НАТО.

При цьому він наголосив, що США продовжать надавати військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ на Різдво. Таким чином РФ може спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії.

Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що про виведення російських військ до кінця поточного року "не може бути й мови".

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