Не налаштована на діалог. У США відреагували на відмову Росії вивести війська на Різдво

Відмова Росії від пропозиції президента України Володимира Зеленського вивести свої війська на Різдво свідчить про те, що Кремль не хоче йти на діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу США Неда Прайса.

"При кожному випадку росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією та дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог", - зазначив чиновник.

За словами Прайса, його країна й надалі притягуватиме Росію до відповідальності, а також забезпечуватиме оборону та потенціал стримування НАТО.

При цьому він наголосив, що США продовжать надавати військову допомогу Україні.