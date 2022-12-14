ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не настроена на диалог. В США отреагировали на отказ России вывести войска на Рождество

Новина українською →
Вашингтон, Среда 14 декабря 2022 15:19
Не настроена на диалог. В США отреагировали на отказ России вывести войска на Рождество Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Отказ России от предложения президента Украины Владимира Зеленского вывести свои войска на Рождество свидетельствует о том, что Кремль не хочет идти на диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.

"При каждом случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", - отметил чиновник.

По словам Прайса, его страна будет и дальше привлекать Россию к ответственности, а также обеспечивать оборону и потенциал сдерживания НАТО.

При этом он подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество. Таким образом РФ может попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск до конца текущего года "не может быть и речи".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Рождество Война России против Украины
NEWS
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян