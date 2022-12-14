Не настроена на диалог. В США отреагировали на отказ России вывести войска на Рождество
Отказ России от предложения президента Украины Владимира Зеленского вывести свои войска на Рождество свидетельствует о том, что Кремль не хочет идти на диалог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.
"При каждом случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", - отметил чиновник.
По словам Прайса, его страна будет и дальше привлекать Россию к ответственности, а также обеспечивать оборону и потенциал сдерживания НАТО.
При этом он подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество. Таким образом РФ может попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск до конца текущего года "не может быть и речи".
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