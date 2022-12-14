Не настроена на диалог. В США отреагировали на отказ России вывести войска на Рождество

Отказ России от предложения президента Украины Владимира Зеленского вывести свои войска на Рождество свидетельствует о том, что Кремль не хочет идти на диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.

"При каждом случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", - отметил чиновник.

По словам Прайса, его страна будет и дальше привлекать Россию к ответственности, а также обеспечивать оборону и потенциал сдерживания НАТО.

При этом он подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.