ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського вивести окупаційні війська на Різдво

Новость на русском →
Москва, Вівторок 13 грудня 2022 12:30
У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського вивести окупаційні війська на Різдво Фото: Дмитро Пєсков, речник президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі відповіли на пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення окупаційних військ з України на Різдво. Там таку можливість "відкидають".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови", - сказав Пєсков.

Він також цинічно заявив, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

"Ці реалії говорять про те, що у Російської Федерації з'явилися нові суб'єкти, з'явилися вони в результаті референдумів, які пройшли на цих територіях... Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - додав у свою заяву порцію абсурду Пєсков.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, президент що вчора, 12 грудня президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів "Великої сімки" заявив, що пропонує російському агресору вивести свої війська з міжнародно визнаної території України на Різдво.

Глава держави нагадав, що попереду Різдво і Новий рік, час, коли "нормальні люди думають про мир, а не про агресію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кремль Різдво Пєсков Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу