У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського вивести окупаційні війська на Різдво

У Кремлі відповіли на пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення окупаційних військ з України на Різдво. Там таку можливість "відкидають".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови", - сказав Пєсков.

Він також цинічно заявив, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

"Ці реалії говорять про те, що у Російської Федерації з'явилися нові суб'єкти, з'явилися вони в результаті референдумів, які пройшли на цих територіях... Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - додав у свою заяву порцію абсурду Пєсков.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, президент що вчора, 12 грудня президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів "Великої сімки" заявив, що пропонує російському агресору вивести свої війська з міжнародно визнаної території України на Різдво.

Глава держави нагадав, що попереду Різдво і Новий рік, час, коли "нормальні люди думають про мир, а не про агресію".

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