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Накопительную пенсию можно будет забрать досрочно: в каких именно случаях

Автор: РБК-Украина

После введения добровольной накопительной пенсии в Украине свои накопленные средства можно будет снять досрочно в любом возрасте. Но только в определенных случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной "Українським новинам".

По ее словам, в отдельных ситуациях пенсионные накопления можно будет использовать до выхода на пенсию в любом возрасте.

"В частности, на лечение в случае критического состояния здоровья, на лечение членов семьи, в случае наступления инвалидности 1 или 2 группы. Также человек сможет забрать свои пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства в другую страну", - отметила Лазебная.

Она также добавила, что в случае смерти участника пенсионной программы его накопления получат наследники.

Напомним, ранее Минсоцполитики презентовало законы о системе пенсионных накоплений, а РБК-Украина расписало, что они предлагают.

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