Накопичувальну пенсію можна буде забрати достроково: в яких саме випадках

За її словами, в окремих ситуаціях пенсійні накопичення можна буде використовувати до виходу на пенсію в будь-якому віці.

"Зокрема, на лікування у разі критичного стану здоров'я, на лікування членів сім'ї, у разі настання інвалідності 1 або 2 групи. Також особа зможе забрати свої пенсійні накопичення при виїзді на постійне місце проживання до іншої країнт", - зазначила Лазебна.

Вона також додала, що у разі смерті учасника пенсійної програми його накопичення отримають спадкоємці.