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В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию

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Украина, Пятница 09 июля 2021 15:43
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию Фото: Марина Лазебная, министр соцполитики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Второй уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, какие категории украинцев обязательно будут переведены на накопительную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для "Украинские новости".

"Что такое обязательная накопительная пенсионная система? Все официально трудоустроенные люди - застрахованные лица - будут участниками этой системы, то есть они будут иметь свои пенсионные накопительные счета, куда будут отчисляться средства с их зарплаты", - сказала министр.

Министерство, по словам Лазебной, предлагало разрешить людям старше 50 лет самостоятельно решать, переходить ли на накопительную систему, но пока это предложение остается неучтенным.

"По предложению нашего министерства включили к участию в накопительной системе людей, которые выполняют важные социальные функции и получают в связи с этим различные виды помощи и денежного обеспечения от государства (лица в декрете или ухаживающие за нетрудоспособными родственниками, воспитатели детских домов семейного типа и другие)", - отметила она.

Министр пояснила, что эти лица имеют низкие доходы и, как следствие, низкие пенсии из солидарной системы, поэтому их переведут на накопительную систему.

"ФОПы, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства будут принимать участие на добровольной основе", - сказала Лазебная.

Напомним, парламентский комитет рекомендовал Раде отклонить законопроект о внедрении накопительной пенсии.

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пенсионная реформа Министерство социальной политики Пенсии
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В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
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