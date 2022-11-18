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Наказував обстрілювати драмтеатр у Сєвєродонецьку. Танкіста "ЛНР" засудили на 13 років

Фото: Сєвєродонецьк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Командир танку угруповання "ЛНР" надавав накази обстрілювати інфраструктуру Сєвєродонецька (Луганська область). Його взяли у полон та засудили на 13 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури.

"В жовтні 2015 року 47-річний чоловік в умовах триваючого міжнародного збройного конфлікту перейшов на бік ворога, а саме добровільно вступив до лав "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Вже у 2019 році він отримав посаду "командир танку", а у лютому цього року був відправлений в район населеного пункту Трьохізбенка Луганської області. Разом з військовими РФ він воював проти підрозділів ЗСУ.

"У травні-червні 2022 року під час вуличних боїв у Сєвєродонецьку чоловік віддавав накази щодо танкового обстрілу драматичного театру та житлових будинків", - додали у прокуратурі.

Чоловіка судили за наступними статтями:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Державна зрада;
  • Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років.

Нагадаємо, що правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який у 2014 році перейшов на бік бойовиків "ЛНР". Він займався затриманням людей на окупованій частині України та пограбуванням майна.

РБК-Україна також повідомляло, що співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.

Нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області СБУ затримала російського шпигуна - агента ФСБ.

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