Приказывал обстреливать драмтеатр в Северодонецке. Танкиста "ЛНР" приговорили к 13 годам

"В октябре 2015 года 47-летний мужчина в условиях продолжающегося международного вооруженного конфликта перешел на сторону врага, а именно добровольно вступил в ряды "ЛНР", - говорится в сообщении.

Уже в 2019 году он получил должность "командир танка", а в феврале этого года был отправлен в район населённого пункта Трехизбенка Луганской области. Вместе с военными РФ он воевал против подразделений ВСУ.

"В мае-июне 2022 года во время уличных боев в Северодонецке мужчина отдавал приказы о танковых обстрелах драматического театра и жилых домов", - добавили в прокуратуре.

Мужчину судили по следующим статьям:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Государственная измена;

Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 13 лет.