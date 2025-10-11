За наказом Трампа. Пентагон створив новий спецпідрозділ: чим він займатиметься

Зазначається, що спецпідрозділ вистежуватиме та перехоплюватиме вантажі з наркотиками, обмінюватиметься розвідданими з силовими та військовими відомствами США та інших країн.

Також воно "підвищуватиме потенціал" інших держав в операціях по боротьбі з наркотрафіком – група займатиметься цим за допомогою консультацій та спільних операцій.

За словами глави Пентагону Піта Хегсета, створити підрозділ доручив президент США Дональд Трамп.

"Послання ясно: якщо ви повезете наркотики до наших берегів – ми зупинимо вас на місці", - заявив Хегсет.