За наказом Трампа. Пентагон створив новий спецпідрозділ: чим він займатиметься

Південне командування Збройних сил США, яке відповідає за Латинську Америку та Карибський басейн, створює оперативну групу "по боротьбі з наркотиками в Західній півкулі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Південного командування.
Зазначається, що спецпідрозділ вистежуватиме та перехоплюватиме вантажі з наркотиками, обмінюватиметься розвідданими з силовими та військовими відомствами США та інших країн.
Також воно "підвищуватиме потенціал" інших держав в операціях по боротьбі з наркотрафіком – група займатиметься цим за допомогою консультацій та спільних операцій.
За словами глави Пентагону Піта Хегсета, створити підрозділ доручив президент США Дональд Трамп.
"Послання ясно: якщо ви повезете наркотики до наших берегів – ми зупинимо вас на місці", - заявив Хегсет.
Як повідомляло РБК-Україна, 6 жовтня президент США Дональд Трамп припинив дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши зупинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро.
Президент Венесуели неодноразово заявляв, що США прагнуть усунути його від влади. Він звинувачував Вашингтон у спробах встановити в країні "марионеточний режим" і контролювати її ресурси, зокрема нафту, газ і золото.
У серпні 2025 року США оголосили винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе в арешті Мадуро, звинувачуючи його у зв'язках з наркокартелями та терористичними організаціями.
Мадуро категорично спростував ці звинувачення, заявивши, що лише 5% наркотиків з Колумбії проходять через Венесуелу, з яких 70% були знешкоджені венесуельськими силами.