По приказу Трампа. Пентагон создал новое спецподразделение: чем оно будет заниматься

Фото: Пентагон создал новое спецподразделение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Южное командование Вооруженных сил США, которое отвечает за Латинскую Америку и Карибский бассейн, создает оперативную группу "по борьбе с наркотиками в Западном полушарии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного командования.

Отмечается, что спецподразделение будет выслеживать и перехватывать грузы с наркотиками, обмениваться разведданными с силовыми и военными ведомствами США и других стран.

Также оно будет "повышать потенциал" других государств в операциях по борьбе с наркотрафиком - группа будет заниматься этим с помощью консультаций и совместных операций.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, создать подразделение поручил президент США Дональд Трамп.

"Послание ясно: если вы повезете наркотики к нашим берегам - мы остановим вас на месте", - заявил Хегсет.

 

Отношения США и Венесуэлы

Как сообщало РБК-Украина, 6 октября президент США Дональд Трамп прекратил дипломатические контакты с Венесуэлой, приказав остановить все переговоры с правительством Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы неоднократно заявлял, что США стремятся отстранить его от власти. Он обвинял Вашингтон в попытках установить в стране "марионеточный режим" и контролировать ее ресурсы, в частности нефть, газ и золото.

В августе 2025 года США объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро, обвиняя его в связях с наркокартелями и террористическими организациями.

Мадуро категорически опроверг эти обвинения, заявив, что только 5% наркотиков из Колумбии проходят через Венесуэлу, из которых 70% были обезврежены венесуэльскими силами.

