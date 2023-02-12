UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наказав Трюдо. У повітряному просторі Канади збили невідомий об'єкт

Фото: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У небі над Канадою 11 лютого зафіксували невідомий аеростат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

"Я наказав збити нерозпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади", - розповів глава уряду.

Трюдо зазначив, що в операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22.

На тлі цих подій прем'єр провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

"Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) за спостереження", - додав посадовець.

Своєю чергою у Пентагоні вказали, що спершу аеростат був виявлений 10 лютого над Аляскою. ФБР працюватиме з канадськими колегами над вивченням уламків.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків об'єкта. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаДжастін Трюдо