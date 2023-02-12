Приказал Трюдо. В воздушном пространстве Канады сбили неизвестный объект

В небе над Канадой 11 февраля был зафиксирован неизвестный аэростат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
"Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады", - рассказал глава правительства.
Трюдо отметил, что в операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.
На фоне этих событий премьер провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
"Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение", - добавил чиновник.
В свою очередь в Пентагоне указали, что сперва аэростат был обнаружен 10 февраля над Аляской. ФБР будет работать с канадскими коллегами по изучению обломков.
Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом.
Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.