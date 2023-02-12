RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приказал Трюдо. В воздушном пространстве Канады сбили неизвестный объект

Фото: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В небе над Канадой 11 февраля был зафиксирован неизвестный аэростат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады", - рассказал глава правительства.

Трюдо отметил, что в операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.

На фоне этих событий премьер провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

"Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение", - добавил чиновник.

В свою очередь в Пентагоне указали, что сперва аэростат был обнаружен 10 февраля над Аляской. ФБР будет работать с канадскими коллегами по изучению обломков.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали разведывательным аппаратом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков объекта. Его хотят изучить наличие шпионских технологий Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаДжастин Трюдо