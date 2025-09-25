ua en ru
Наказали бомбити школи: СБУ оголосила про підозру п'яти російським генералам

Україна, Четвер 25 вересня 2025 17:25
Наказали бомбити школи: СБУ оголосила про підозру п'яти російським генералам Ілюстративне фото: СБУ оголосила про підозру генералам РФ (Служба безпеки України)
Автор: Антон Корж

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру п'яти генералам російської армії, які віддавали накази бомбардувати школи та дитячі садки в Сумській області.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на допис СБУ в Telegram.

Мова йде про масовані авіаційні удари по цивільній інфраструктурі Сумської області в період з 5 по 10 березня 2022 року. Тоді окупанти завдали по регіону понад 20 авіаударів з використанням фугасних авіабомб ФАБ-500.

Внаслідок атак було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, школу, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс. 15 цивільних осіб загинули, п'ятеро отримали поранення, серед жертв були діти. СБУ встановила усіх причетних до цього злочину:

  • Командувач Західного військового округу ЗС РФ генерал-полковник Олександр Журавльов (віддав наказ на проведення авіаударів);
  • Перший заступник командувача ЗВО ЗС РФ генерал-лейтенант Олексій Завізьон (брав участь у плануванні терактів);
  • Командувач 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Олег Маковецький (забезпечував прикриття терористів);
  • Начальник штабу - перший заступник командувача 6-ї армії РФ генерал-лейтенант Юрій Подоплєлов (брав участь у плануванні терактів);
  • Командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майор Денис Кульша (забезпечував виконання терактів);
  • Командувач 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковник Володимир Федосєєв (забезпечував виконання терактів);

Російські пілоти здійснили понад 100 вильотів з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об'єктів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ", - зазначили в СБУ.

Наказали бомбити школи: СБУ оголосила про підозру п'яти російським генераламФото: Служба безпеки України

Не тільки генерали

СБУ систематично працює над виявленням агентів російського режиму та доведенням справ до реальних термінів. Так, нещодавно "кріт" у Повітряних Силах ЗСУ, який готував масштабний удар по авіації України, отримав 15 років тюрми.

Також до цього ще російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна за передачу росіянам даних про військові ешелони. Ще один поплічник росіян отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за коригування ракетно-дронових ударів по Одещині.

