Приказали бомбить школы: СБУ объявила о подозрении пяти российским генералам

Украина, Четверг 25 сентября 2025 17:25
Приказали бомбить школы: СБУ объявила о подозрении пяти российским генералам Иллюстративное фото: СБУ объявила о подозрении генералам РФ (Служба безопасности Украины)
Автор: Антон Корж

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении пяти генералам российской армии, которые отдавали приказы бомбить школы и детские сады в Сумской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

Речь идет о массированных авиационных ударах по гражданской инфраструктуре Сумской области в период с 5 по 10 марта 2022 года. Тогда оккупанты нанесли по региону более 20 авиаударов с использованием фугасных авиабомб ФАБ-500.

В результате атак были разрушены и повреждены жилые дома, школа, детские ясли-сады и оздоровительный комплекс. 15 гражданских лиц погибли, пятеро получили ранения, среди жертв были дети. СБУ установила всех причастных к этому преступлению:

  • Командующий Западного военного округа ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев (отдал приказ на проведение авиаударов);
  • Первый заместитель командующего ЗВО ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Завизьон (участвовал в планировании терактов);
  • Командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Маковецкий (обеспечивал прикрытие террористов);
  • Начальник штаба - первый заместитель командующего 6-й армии РФ генерал-лейтенант Юрий Подоплелов (участвовал в планировании терактов);
  • Командующий 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии генерал-майор Денис Кульша (обеспечивал выполнение терактов);
  • Командующий 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии полковник Владимир Федосеев (обеспечивал выполнение терактов);

Российские пилоты совершили более 100 вылетов из Курской области, во время которых атаковали более 100 гражданских объектов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили шестерым фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности каждого военного преступника РФ", - отметили в СБУ.

Приказали бомбить школы: СБУ объявила о подозрении пяти российским генераламФото: Служба безопасности Украины

Не только генералы

СБУ систематически работает над выявлением агентов российского режима и доведением дел до реальных сроков. Так, недавно "крот" в Воздушных Силах ВСУ, который готовил масштабный удар по авиации Украины, получил 15 лет тюрьмы.

Также до этого еще российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за передачу россиянам данных о военных эшелонах. Еще один соратник россиян получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за корректировку ракетно-дронных ударов по Одесской области.

Служба безопасности Украины Война в Украине
