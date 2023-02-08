Наказала спалити українські підручники. Ще одному "міністру ДНР" оголосили підозру

Громадянка РФ обійняла посаду "Міністра освіти і науки "ДНР" та наказала спалювати українські підручники. Правоохоронці оголосили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Зловмисницею є російська громадянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні минулого року отримала "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині Донецької області", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що на цій "посаді" вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських "стандартів". Для цього вона організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю "переписати" навчальну програму з історії України.

"Також вона змушує вчителів їздити на "курси переформатування" в Росію та відправляє дітей до "таборів" країни-агресора", - додали правоохоронці.

Жінці підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.