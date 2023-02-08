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Наказала спалити українські підручники. Ще одному "міністру ДНР" оголосили підозру

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Україна, Середа 08 лютого 2023 18:15
Наказала спалити українські підручники. Ще одному "міністру ДНР" оголосили підозру Фото: СБУ повідомила про підозру "міністру ДНР" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Громадянка РФ обійняла посаду "Міністра освіти і науки "ДНР" та наказала спалювати українські підручники. Правоохоронці оголосили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Зловмисницею є російська громадянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні минулого року отримала "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині Донецької області", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що на цій "посаді" вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських "стандартів". Для цього вона організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю "переписати" навчальну програму з історії України.

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"Також вона змушує вчителів їздити на "курси переформатування" в Росію та відправляє дітей до "таборів" країни-агресора", - додали правоохоронці.

Жінці підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.

Нагадаємо, що Служба безпеки оголосила підозру двом "міністрам "ДНР", які "передали" українські шахти та лікарні "у власність" РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двоє жителів Донецької області проведуть за ґратами до 10 років через роботу на ворога. Вони зливали окупантам позиції українських захисників.

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