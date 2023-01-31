"Передали" шахти та лікарні у власність РФ. Двоє "міністрів ДНР" отримали підозру

Служба безпеки оголосила підозру двом "міністрам ДНР", які "передали" українські шахти та лікарні "у власність" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох керівників окупаційних органів у тимчасово захоплених районах Донецької та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що одним із зловмисників є громадянин Росії - колишній міністр енергетики та житлово-комунального господарства Нижегородської області Андрій Чертков.

У липні минулого року його призначили очільником створеного окупантами "Міністерства вугілля та енергетики" терористичної організації "ДНР". На цій "посаді" він виконував завдання Кремля щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.

Саме за його дорученням налагодили регулярний вивіз промислових обсягів українського вугілля до РФ. Також він розробив програму ліквідації майже 90 відсотків шахт Донецької області.

Наразі готує до незаконної "приватизації" та передачі підсанкційним російським олігархам три шахтоуправління на захопленій частині регіону.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Ще одним зловмисником є колишній "міністр охорони здоров'я ДНР" Віктор Кучковий, який наразі входить до керівного складу окупаційної адміністрації Мелітополя.

Там його призначили керівником підконтрольного РФ "департаменту охорони здоров'я Запорізької області". У цьому "кріслі" виконує завдання кремлівського режиму щодо переформатування медичної галузі регіону під потреби російських окупаційних угруповань.

За його вказівкою місцеві лікарні були переобладнані у військові шпиталі для прийому поранених загарбників.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній заступник начальника одного з управлінь Донецької облдержадміністрації, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України. Після повномасштабного вторгнення його "перевели" до окупаційних органів захопленої частини Запорізької області.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Наразі обидва зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території півдня та сходу України. Однак, СБУ знає про місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.