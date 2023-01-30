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"Зливали" позиції ЗСУ. Двоє жителів Донецької області отримали до 10 років в'язниці

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Слов'янськ, Понеділок 30 січня 2023 12:31
"Зливали" позиції ЗСУ. Двоє жителів Донецької області отримали до 10 років в'язниці Фото: двох жителів Донецької області засудили до 10 років в'язниці за роботу на ворога (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Двоє жителів Донецької області проведуть за ґратами до 10 років через роботу на ворога. Вони зливали окупантам позиції українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Поплічники окупантів збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах Донецької області. Здебільшого їх цікавили позиції захисників у Слов’янську і Краматорську.

Також агенти передавали росіянам інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону. Деяку інформацію РФ використовувала для ракетних ударів.

СБУ викрила і затримала двох агентів у березні та жовтні минулого року. Суд призначив ворожим шпигунам 8 та 10 років тюремного ув'язнення за двома статтями ККУ (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 114-2).

Одним із засудженим виявився місцевий житель, який знімав переміщення ЗСУ. Ці дані він передавав вітчиму, який перебував у лавах окупаційних військ і співпрацював зі спецслужбами РФ.

Інший злочинець відправляв "звіти" про позиції українських військових у ворожий чат-бот "народної міліції ДНР". Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям.

Фото: двох жителів Донецької області засудили до 10 років за роботу на ворога (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ у Харкові затримала російського агента, який передавав Росії інформацію про ЗСУ та наводив ракети.

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Служба безпеки України Донецька область Краматорськ
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