"Зливали" позиції ЗСУ. Двоє жителів Донецької області отримали до 10 років в'язниці

Двоє жителів Донецької області проведуть за ґратами до 10 років через роботу на ворога. Вони зливали окупантам позиції українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Поплічники окупантів збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах Донецької області. Здебільшого їх цікавили позиції захисників у Слов’янську і Краматорську.

Також агенти передавали росіянам інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону. Деяку інформацію РФ використовувала для ракетних ударів.

СБУ викрила і затримала двох агентів у березні та жовтні минулого року. Суд призначив ворожим шпигунам 8 та 10 років тюремного ув'язнення за двома статтями ККУ (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 114-2).

Одним із засудженим виявився місцевий житель, який знімав переміщення ЗСУ. Ці дані він передавав вітчиму, який перебував у лавах окупаційних військ і співпрацював зі спецслужбами РФ.

Інший злочинець відправляв "звіти" про позиції українських військових у ворожий чат-бот "народної міліції ДНР". Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям.

Фото: двох жителів Донецької області засудили до 10 років за роботу на ворога (ssu.gov.ua)