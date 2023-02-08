Приказала сжечь украинские учебники. Еще одному "министру ДНР" объявили подозрение

Гражданка РФ заняла должность "Министра образования и науки "ДНР" и приказала сжигать украинские учебники. Правоохранители объявили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Злоумышленницей является российская гражданка, проживавшая в Удмуртии, а в июле прошлого года получила "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донецкой области", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что на этой "должности" она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к кремлевским "стандартам". Для этого она организовала уничтожение в местных школах украинских учебников и поручила полностью переписать учебную программу по истории Украины.

"Также она заставляет учителей ездить на "курсы переформатирования" в Россию и отправляет детей в "лагеря" страны-агрессора", - добавили правоохранители.

Женщины подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сотрудники СБУ знают о местах ее пребывания и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности.