ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Приказала сжечь украинские учебники. Еще одному "министру ДНР" объявили подозрение

Новина українською →
Украина, Среда 08 февраля 2023 18:15
Приказала сжечь украинские учебники. Еще одному "министру ДНР" объявили подозрение Фото: СБУ сообщила о подозрении "министру ДНР" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Гражданка РФ заняла должность "Министра образования и науки "ДНР" и приказала сжигать украинские учебники. Правоохранители объявили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Злоумышленницей является российская гражданка, проживавшая в Удмуртии, а в июле прошлого года получила "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донецкой области", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что на этой "должности" она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к кремлевским "стандартам". Для этого она организовала уничтожение в местных школах украинских учебников и поручила полностью переписать учебную программу по истории Украины.

На картинке может быть: 1 человек и текст

"Также она заставляет учителей ездить на "курсы переформатирования" в Россию и отправляет детей в "лагеря" страны-агрессора", - добавили правоохранители.

Женщины подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сотрудники СБУ знают о местах ее пребывания и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности.

Напомним, что Служба безопасности объявила подозрение двум "министрам "ДНР", которые "передали" украинские шахты и больницы "в собственность" РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое жителей Донецкой области проведут за решеткой до 10 лет из-за работы на врага. Они сливали оккупантам позиции украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Донбасс ДНР Донецкая область Война в Украине
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"