UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Наказ Трампа виконується: Гегсет відзвітував про ліквідацію мінних загороджувальних суден Ірану

01:36 11.03.2026 Ср
2 хв
Глава Пентагону заявив про нещадні удари США по суднах Ірану з вибухівкою в Ормузькій протоці
aimg Маловічко Юлія
Фото: глава Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)

Міністр війни США Піт Гегсет заявив про успішну операцію в Ормузькій протоці, внаслідок якої було знищено заміновані судна Ірану. Також він попередив Тегеран, що Штати не дадуть тримати протоку в заручниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону Піта Хегсета в мережі Х.

Читайте також: У США відповіли, чи перекрив Іран важливу Ормузьку протоку

"За вказівкою президента Трампа, CENTCOM ліквідує бездіяльність мінних суден в Ормузькій протоці, знищуючи їх із нещадною точністю. Ми не дозволимо терористам тримати Ормузьку протоку в заручниках", - написав Гегсет.

Міністр війни США також передав таке ж послання "ослабленому іранському режиму" - щодо Ормузької протоки і заручників.

Він також прокоментував публікацію Центрального командування збройних сил США. У коментарі було написано, що знищено 16 мінних загороджувачів іранських суден.

"Протока заблокована. Міни так і не встановлено. Військово-морський флот скорочується. Іран програє", - підсумував глава Пентагону.

Блокування Ормузської протоки

Як відомо, Іран на тлі конфлікту на Близькому Сході заблокував проходження суден, в тому числі з нафтою, Ормузською протокою Це спричинило підвищені ціни на нафту і, як наслідок, підвищення цін на логістику через здорожчання бензину. Ще стали вищі суми на купівлю продуктів, які залежать від перевезень та і по суті всі інші товари, які експортувались, приміром, із Саудівської Аравії.

Згодом з'явилось повідомлення про мінування Ормузської протоки Іраном, втім, це були лише чутки на рівні ЗМІ, а зараз Піт Гегсет їх підтвердив.

Ормузська протока є критично важливою для рівня світової економіки. Наразі її блокада призвела до негативних наслідків, хоча РФ від цього виграла - ціни на нафту агресора підвищились вдвічі, оскільки можливості експорту "чорного золота" з інших країн перекрились.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранПіт Гегсет