Наказ Трампа виконується: Гегсет відзвітував про ліквідацію мінних загороджувальних суден Ірану

"За вказівкою президента Трампа, CENTCOM ліквідує бездіяльність мінних суден в Ормузькій протоці, знищуючи їх із нещадною точністю. Ми не дозволимо терористам тримати Ормузьку протоку в заручниках", - написав Гегсет.

Міністр війни США також передав таке ж послання "ослабленому іранському режиму" - щодо Ормузької протоки і заручників.

Він також прокоментував публікацію Центрального командування збройних сил США. У коментарі було написано, що знищено 16 мінних загороджувачів іранських суден.

"Протока заблокована. Міни так і не встановлено. Військово-морський флот скорочується. Іран програє", - підсумував глава Пентагону.