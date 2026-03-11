RU

Приказ Трампа выполняется: Гегсет отчитался о ликвидации минных заградительных судов Ирана

01:36 11.03.2026 Ср
2 мин
Глава Пентагона заявил о беспощадных ударах США по судам Ирана со взрывчаткой в Ормузском проливе
aimg Маловичко Юлия
Фото: глава Пентагона Пит Гегсет (Getty Images)

Министр войны США Пит Гегсет заявил об успешной операции в Ормузском проливе, в результате которой были уничтожены заминированные суда Ирана. Также он предупредил Тегеран, что Штаты не дадут держать пролив в заложниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Пита Хегсета в сети Х.

Читайте также: В США ответили, перекрыл ли Иран важный Ормузский пролив

"По указанию президента Трампа, CENTCOM ликвидирует бездействие минных судов в Ормузском проливе, уничтожая их с беспощадной точностью. Мы не позволим террористам держать Ормузский пролив в заложниках", - написал Хегсет.

Министр войны США также передал такое же послание "ослабленному иранскому режиму" - по Ормузскому проливу и заложникам.

Он также прокомментировал публикацию Центрального командования вооруженных сил США. В комментарии было написано, что уничтожено 16 минных заградителей иранских судов.

"Пролив заблокирован. Мины так и не установлены. Военно-морской флот сокращается. Иран проигрывает", - подытожил глава Пентагона.

Блокировка Ормузского пролива

Как известно, Иран на фоне конфликта на Ближнем Востоке заблокировал прохождение судов, в том числе с нефтью, через Ормузский пролив Это повлекло повышенные цены на нефть и, как следствие, повышение цен на логистику из-за подорожания бензина. Ещё стали выше суммы на покупку продуктов, зависящих от перевозок, да и по сути все остальные товары, которые экспортировались, к примеру, из Саудовской Аравии.

Впоследствии появилось сообщение о минировании Ормузского пролива Ираном, впрочем, это были лишь слухи на уровне СМИ, а сейчас Пит Гегсет их подтвердил.

Ормузский пролив является критически важным для уровня мировой экономики. Сейчас его блокада привела к негативным последствиям, хотя РФ от этого выиграла - цены на нефть агрессора повысились вдвое, поскольку возможности экспорта "черного золота" из других стран перекрылись.

