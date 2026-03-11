Приказ Трампа выполняется: Гегсет отчитался о ликвидации минных заградительных судов Ирана

"По указанию президента Трампа, CENTCOM ликвидирует бездействие минных судов в Ормузском проливе, уничтожая их с беспощадной точностью. Мы не позволим террористам держать Ормузский пролив в заложниках", - написал Хегсет.

Министр войны США также передал такое же послание "ослабленному иранскому режиму" - по Ормузскому проливу и заложникам.

Он также прокомментировал публикацию Центрального командования вооруженных сил США. В комментарии было написано, что уничтожено 16 минных заградителей иранских судов.

"Пролив заблокирован. Мины так и не установлены. Военно-морской флот сокращается. Иран проигрывает", - подытожил глава Пентагона.