Зазначається, що російська військова розвідка тепер повністю перебуває під британськими санкціями. Агенти Головного управління генерального штабу збройних сил Росії (ГУ ГШ ЗС РФ, колишнє ГРУ) працюють над дестабілізацією ситуації у Європі та Україні станом на поточний момент.

Санкції пов'язані зі спробою отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році. За даними британського уряду, який має повністю завершений звіт щодо інциденту, наказ на ліквідацію Скрипаля віддавав особисто російський диктатор Володимир Путін.

Під санкції потрапили вісім офіцерів ГРУ, які забезпечували та проводили операцію зі спроби вбивства Скрипаля та його доньки Юлії за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новічок". Внаслідок інциденту загинула громадянка Британії Дон Стерджесс.

"Отруєння в Солсбері шокували націю, і сьогоднішні висновки є серйозним нагадуванням про зневажливе ставлення Кремля до невинних життів... Велика Британія завжди буде протистояти жорстокому режиму Путіна та викривати його вбивчу машину такою, якою вона є", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Окрім цих восьми, санкції також торкнуться трьох офіцерів ГРУ, які відповідальні за організацію диверсій у Європі та в Україні, в тому числі за планування терактів в українських супермаркетах. У зв'язку із кампаніями ГРУ проти України та Європи уряд Британії також викликав російського посла.

"Уряд Великої Британії продовжуватиме активно протидіяти гібридним операціям, спрямованим на нашу безпеку та процвітання, співпрацюючи з союзниками НАТО та партнерами по всьому світу для боротьби зі зловмисним впливом Росії та зміцнення нашої колективної безпеки", - сказано у повідомленні.