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Британія засекретила документи розслідування про російську отруту "Новічок"

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П'ятниця 11 листопада 2022 17:55
Британія засекретила документи розслідування про російську отруту "Новічок" Фото: Британія засекретила документи розслідування про російську отруту "Новічок" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британський уряд розпорядився засекретити деякі документи у зв'язку з розслідуванням смерті жінки, вбитої нервово-паралітичною речовиною "Новічок" після замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дон Стерджес померла від впливу "Новічка" у липні 2018 року після того, як її партнер виявив підроблений флакон парфумів, який, на думку британської поліції, використовувався російськими спецслужбами для контрабанди отрути до країни.

Хоча британська поліція заочно звинуватила трьох росіян, які, за її словами, є офіцерами військової розвідки ГРУ, у зв'язку з нападом на Скрипаля та його доньку, проти них не було порушено жодної офіційної справи у зв'язку зі смертю 44-річної Стерджеса.

Наразі слідство розглядає загалом, яка інформація стосується справи і що може бути оприлюднено або розкрито сім'ї Стерджес до проведення слухань по суті.

Кетрін МакГахі, юрист уряду, сказала, що вкрай важливо, щоб жодної інформації, яка могла б допомогти ворожій державі або терористам вчинити ще один напад, не було розкрито.

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