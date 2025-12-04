Приказ дал лично Путин: Британия ввела новые санкции против РФ из-за покушения с "Новичком"

Отмечается, что российская военная разведка теперь полностью находится под британскими санкциями. Агенты Главного управления генерального штаба вооруженных сил России (ГУ ГШ ВС РФ, бывшее ГРУ) работают над дестабилизацией ситуации в Европе и Украине по состоянию на текущий момент.

Санкции связаны с попыткой отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. По данным британского правительства, которое имеет полностью завершенный отчет по инциденту, приказ на ликвидацию Скрипаля отдавал лично российский диктатор Владимир Путин.

Под санкции попали восемь офицеров ГРУ, которые обеспечивали и проводили операцию по попытке убийства Скрипаля и его дочери Юлии с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". В результате инцидента погибла гражданка Великобритании Дон Стерджесс.

"Отравление в Солсбери шокировали нацию, и сегодняшние выводы являются серьезным напоминанием о пренебрежительном отношении Кремля к невинным жизням... Великобритания всегда будет противостоять жестокому режиму Путина и разоблачать его убийственную машину такой, какая она есть", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кроме этих восьми, санкции также коснутся трех офицеров ГРУ, которые ответственны за организацию диверсий в Европе и в Украине, в том числе за планирование терактов в украинских супермаркетах. В связи с кампаниями ГРУ против Украины и Европы правительство Великобритании также вызвало российского посла.

"Правительство Великобритании будет продолжать активно противодействовать гибридным операциям, направленным на нашу безопасность и процветание, сотрудничая с союзниками НАТО и партнерами по всему миру для борьбы со злонамеренным влиянием России и укрепления нашей коллективной безопасности", - сказано в сообщении.