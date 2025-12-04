Наказ дав особисто Путін: Британія ввела нові санкції проти РФ через замах з "Новічком"
Британія 4 грудня оголосила про нові масштабні санкції, спрямовані проти російської військової розвідки. Під санкції потрапила як сама розвідка, так і 11 її представників, пов'язаних з війною в Україні та подіями 2018 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.
Зазначається, що російська військова розвідка тепер повністю перебуває під британськими санкціями. Агенти Головного управління генерального штабу збройних сил Росії (ГУ ГШ ЗС РФ, колишнє ГРУ) працюють над дестабілізацією ситуації у Європі та Україні станом на поточний момент.
Санкції пов'язані зі спробою отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році. За даними британського уряду, який має повністю завершений звіт щодо інциденту, наказ на ліквідацію Скрипаля віддавав особисто російський диктатор Володимир Путін.
Під санкції потрапили вісім офіцерів ГРУ, які забезпечували та проводили операцію зі спроби вбивства Скрипаля та його доньки Юлії за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новічок". Внаслідок інциденту загинула громадянка Британії Дон Стерджесс.
"Отруєння в Солсбері шокували націю, і сьогоднішні висновки є серйозним нагадуванням про зневажливе ставлення Кремля до невинних життів... Велика Британія завжди буде протистояти жорстокому режиму Путіна та викривати його вбивчу машину такою, якою вона є", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Окрім цих восьми, санкції також торкнуться трьох офіцерів ГРУ, які відповідальні за організацію диверсій у Європі та в Україні, в тому числі за планування терактів в українських супермаркетах. У зв'язку із кампаніями ГРУ проти України та Європи уряд Британії також викликав російського посла.
"Уряд Великої Британії продовжуватиме активно протидіяти гібридним операціям, спрямованим на нашу безпеку та процвітання, співпрацюючи з союзниками НАТО та партнерами по всьому світу для боротьби зі зловмисним впливом Росії та зміцнення нашої колективної безпеки", - сказано у повідомленні.
Замах на Скрипаля
Як відомо, у 2018 році російські оперативники спробували вбити колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в Солсбері за допомогою смертоносної нервово-паралітичної речовини "Новічок". Скрипалі змогли вижити, проте загинула безробітна Дон Стерджесс.
Британка стала випадковою жертвою: російські агенти зберігали "Новічок" у флаконі з-під парфумів. Хлопець Стерджесс знайшов викинутий росіянами флакон, а жінка вирішила скористатися "духами", в результаті отримавши надлетальну дозу отрути.
У листопаді 2022 року британський уряд розпорядився засекретити деякі документи у зв'язку з розслідуванням смерті Стерджесс, вбитої нервово-паралітичною речовиною "Новічок" після замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.
У лютому 2025 року стало відомо, що РФ створила новий таємний підрозділ, призначений для проведення диверсій і атак на території Європи та за її межами. Він відомий як Департамент спеціальних завдань (SSD). До його складу перевели в тому числі офіцерів ГРУ, причетних до замаху на Скрипаля та інших терактів у Європі.