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Накануне визита МАГАТЭ оккупанты устроили очередную провокацию на ЗАЭС: о чем речь

Фото: накануне визита МАГАТЭ оккупанты устроили очередную провокацию на ЗАЭС (wikimedia.org, Ralf1969)
Автор: Руслан Гаращенко

Накануне визита миссии МАГАТЭ российские войска обстреляли из минометов площадку Запорожской АЭС. Вследствие чего сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Также в результате обстрелов повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

В "Энергоатоме" отмечают, что это уже второй раз за последние 10 дней, когда действия оккупантов привели к отключению блока и обесточению станции.

"Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры", - отметили там.

Кроме того, в четверг оккупационные войска нанесли удар по городу Энергодар, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

Как сообщают в украинской разведке, над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам. Также нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов

"Утренные обстрелы являются частью плана провоцирования Миссии, направленного на создание нужной кремля картинки", - отмечают в ГУР.

Напомним, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Однако, несмотря на это, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Запорожья к ЗАЭС.

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Запорожская АЭСМАГАТЭЭнергоатом