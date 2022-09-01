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Напередодні візиту МАГАТЕ окупанти влаштували чергову провокацію на ЗАЕС: про що йдеться

Фото: напередодні візиту МАГАТЕ окупанти влаштували чергову провокацію на ЗАЕС (wikimedia.org, Ralf1969)
Автор: Руслан Гаращенко

Напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Також внаслідок обстрілів пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів.

В "Енергоатомі" зазначають, що це вже вдруге за останні 10 днів, коли дії окупантів призвели до відключення блоку та знеструмлення станції.

"Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", - зазначили там.

Крім того, в четвер окупаційні війська завдали удару по місту Енергодар, який є містом-супутником Запорізької АЕС.

Як повідомляють в українській розвідці, над містом "працював" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Також завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС та атомних реакторів

"Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, спрямованого на створення потрібного кремля картинки", - зазначають у ГУР.

Нагадаємо, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Однак, незважаючи на це, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС.

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Запорожская АЭСМАГАТЭЭнергоатом