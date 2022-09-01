Миссия МАГАТЭ выехала из Запорожья в Энергодар, несмотря на обстрелы
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Запорожья к ЗАЭС во временно оккупированном Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает о "повышенной военной активности в этом районе", но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.
"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Пройдя такой большой путь, мы не собираемся останавливаться", - подчеркнул он.
Напомним, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.
Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.
До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.