Миссия МАГАТЭ выехала из Запорожья в Энергодар, несмотря на обстрелы

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Запорожья к ЗАЭС во временно оккупированном Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает о "повышенной военной активности в этом районе", но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Пройдя такой большой путь, мы не собираемся останавливаться", - подчеркнул он.

Напомним, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.