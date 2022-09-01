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Миссия МАГАТЭ выехала из Запорожья в Энергодар, несмотря на обстрелы

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Заопрожье, Четверг 01 сентября 2022 09:54
Миссия МАГАТЭ выехала из Запорожья в Энергодар, несмотря на обстрелы Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Запорожья к ЗАЭС во временно оккупированном Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает о "повышенной военной активности в этом районе", но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Пройдя такой большой путь, мы не собираемся останавливаться", - подчеркнул он.

Напомним, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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МАГАТЭ Энергодар Запорожская АЭС Война России против Украины
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