Войска РФ обстреливают маршрут МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС

Российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram .

"Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности", - заявил он.

Старух подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ в ЗАЭС.

"Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.