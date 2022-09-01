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Войска РФ обстреливают маршрут МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС

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Запорожье, Четверг 01 сентября 2022 08:50
Войска РФ обстреливают маршрут МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС Фото: Войска РФ обстреливают маршрут МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности", - заявил он.

Старух подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ в ЗАЭС.

"Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во вторник, 30 августа.

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