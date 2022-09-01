Оккупанты с утра бьют из минометов по Энергодару, есть раненые
Фото: оккупанты с утра бьют из минометов по Энергодару (en.gov.ua)
Российские оккупанты с 5 утра бьют по Энергодару из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Дмитрия Орлова.
По предварительной информации, есть раненые.
Также известно о попадании снарядов в объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, войска РФ накануне визита миссии МАГАТЭ усилили провокации вокруг Энергодара и ЗАЭС. Как сообщили в ГУР, обстрелы станции и возможных маршрутов прибытия экспертов не прекращаются.
28 августа российские войска обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате были ранены 10 человек.
В Офисе президента это назвали организованным кровавым представлением.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.