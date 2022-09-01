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Оккупанты с утра бьют из минометов по Энергодару, есть раненые

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Энергодар, Четверг 01 сентября 2022 08:05
Оккупанты с утра бьют из минометов по Энергодару, есть раненые Фото: оккупанты с утра бьют из минометов по Энергодару (en.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты с 5 утра бьют по Энергодару из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Дмитрия Орлова.

По предварительной информации, есть раненые.

Также известно о попадании снарядов в объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, войска РФ накануне визита миссии МАГАТЭ усилили провокации вокруг Энергодара и ЗАЭС. Как сообщили в ГУР, обстрелы станции и возможных маршрутов прибытия экспертов не прекращаются.

28 августа российские войска обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате были ранены 10 человек.

В Офисе президента это назвали организованным кровавым представлением.

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