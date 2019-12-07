Накануне нормандского саммита в Киеве пройдут 5 акций

Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

Акции запланированы 8 и 9 декабря

В Киеве накануне встречи в нормандском формате, 8 и 9 декабря, состоится несколько массовых акций. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

По словам Ярового, накануне нормандского саммита в Киеве состоятся 5 массовых акций. К обеспечению общественной безопасности на массовых акциях были привлечены подразделения полиции, Национальной гвардии и спасателей.

"Все полицейские, гвардейцы и спасатели, в частности подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к обеспечению публичной безопасности", - отметили в МВД.

Яровой добавил, что полиция провела встречи с организаторами акций для предупреждения правонарушений.

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция - все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне саммита в нормандском формате состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое было созвано президентом Украины Владимиром Зеленским. Закрытое заседание СНБО состоится в субботу, 7 декабря.