Напередодні нормандського саміту в Києві пройдуть 5 акцій

Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

Акції заплановані 8 та 9 грудня

У Києві напередодні зустрічі у нормандському форматі, 8 та 9 грудня, відбудеться декілька масових акцій. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба МВС.

За словами Ярового, напередодні нормандського саміту в Києві відбудеться 5 масових акцій. До забезпечення громадської безпеки на масових акціях було залучено підрозділи поліції, Національної гвардії та рятувальників.

"Всі поліцейські, гвардійці і рятувальники, зокрема підрозділи вибухотехніків та кінологів, а також поліція діалогу готові до забезпечення публічної безпеки", - зазначили в МВС.

Яровий додав, що поліція провела зустрічі з організаторами акцій для попередження правопорушень.

"Ми провели низку зустрічей із організаторами цих акцій. Наша позиція - усі вони не повинні переходити межу закону. У цілодобовому режимі вже розгорнуто роботу ситуаційного центру МВС. Ми будемо моніторити ситуацію і оперативно приймати рішення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні саміту в нормандському форматі відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони, яке було скликане президентом України Володимиром Зеленським. Закрите засідання РНБО відбудеться у суботу, 7 грудня.