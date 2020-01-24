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Наилучшим выбором на смену действующего главы Кабмина может стать Маркарова, - Atlantic Council

Новости » Политика     24.01.2020 - 16:02
Наилучшим выбором на смену действующего главы Кабмина может стать Маркарова, - Atlantic Council
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

В 2020 году основными задачами для Украины будут экономические

Основные задачи, стоящие перед Украиной в 2020 году, носят экономический характер, поэтому наилучшим выбором на смену действующего главы Кабинета министров Украины Алексея Гончарука, в случае его вероятной отставки, может стать министр финансов Оксана Маркарова. Об этом говорится в публикации аналитического центра Atlantic Council.

"Если смена правительства действительно произойдет, это будет первый раз в новейшей украинской истории, когда правительство было заменено на основе экономических, а не политических соображений", - говорится в статье.

По убеждению аналитиков, переход от политики финансовой стабилизации к политике, способствующей экономическому росту, оказался самой трудной задачей, стоящей перед всеми реформистскими посткоммунистическими правительствами.

"Поскольку Украина решает эту проблему, страной должен руководить кто-то, кто является экспертом в экономических вопросах, а не в политических маневрах", - подытожили в статье.

Отметим, что ранее эксперты Atlantic Council называли Оксану Маркарову вместе с Алексеем Гончаруком в шорт-листе претендентов на главу правительства перед утверждением нынешнего Кабмина.

В январе 2020 года аналогичную мысль о наиболее вероятном кандидате в премьеры высказали в центре Jamestown Foundation, который входит в число десяти наиболее известных "мозговых центров" Вашингтона, специализирующийся на вопросах безопасности и геополитики.

Как ранее писало РБК-Украина,17 января 2020 года премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Во время выступления с трибуны Верховной Рады премьер заверил, что Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский "примет политическое решение".

В свою очередь, Зеленский не принял отставку Гончарука, при условии выполнения ряда неотложных заданий. В частности, было обсуждено оптимизацию работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОксана Маркарова
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