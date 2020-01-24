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Найкращим вибором на зміну чинного голови Кабміну може стати Маркарова, - Atlantic Council

Новини » Політика     24.01.2020 - 16:02
Найкращим вибором на зміну чинного голови Кабміну може стати Маркарова, - Atlantic Council
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

У 2020 році основними завданнями для України будуть економічні

Основні завдання, які стоять перед Україною в 2020 році, носять економічний характер, тому найкращим вибором на зміну чинного глави Кабінету міністрів України Олексія Гончарука, у разі його ймовірної відставки, може стати міністр фінансів Оксана Маркарова. Про це у своєму блозі для вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council пише відомий економіст Владислав Іноземцев.

"Якщо зміна уряду дійсно відбудеться, це буде перший раз в новітній українській історії, коли уряд було замінено на основі економічних, а не політичних міркувань", - вважає Іноземцев.

На його переконання, перехід від політики фінансової стабілізації до політики, що сприяє економічному зростанню, виявився найважчим завданням, що стоїть перед усіма реформістськими посткомуністичними урядами.

"Оскільки Україна вирішує цю проблему, країною повинен керувати хтось, хто є експертом в економічних питаннях, а не у політичних маневрах", - підсумував експерт.

Відзначимо, що раніше експерти Atlantic Council називали Оксану Маркарову разом з Олексієм Гончаруком в шорт-листі претендентів на керівника Кабміну перед затвердженням нинішнього складу.

Як раніше повідомляло РБК-Україна,17 січня 2020 року прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Під час виступу з трибуни Верховної Ради прем'єр запевнив, що Кабмін продовжить свою роботу в штатному режимі до того, як президент Володимир Зеленський "ухвалить політичне рішення".

У свою чергу, Зеленський не прийняв відставку Гончарука, за умови виконання низки невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерів держкомпаній, звільнення керівників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОксана Маркарова
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