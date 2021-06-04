У Нагірному Карабасі від підриву на міні загинули два журналісти

На підконтрольній Азербайджану території Нагірного Карабаху від підриву на міні загинули два журналісти. Інцидент стався в Кельбаджарському районі.

Крім того, режисер AzTV Емін Мамедов, водій автобуса, в якому знаходилися журналісти, а також місцевий житель отримали поранення в результаті інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі у районах, які він взяв під контроль за результатами військової кампанії осені 2020 року.

У листопаді 2020 року досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні в регіон російських військових. При цьому Україна виступила із заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагірний Карабах. Військова кампанія завершилася поразкою вірменської армії.