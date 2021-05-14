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Азербайджан разместил 20 воинских частей в Нагорном Карабахе

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Баку, Пятница 14 мая 2021 13:24
Азербайджан разместил 20 воинских частей в Нагорном Карабахе Фото: азербайджанские военные в Нагорном Карабахе (mod.gov.az)
Автор: РБК-Украина

После завершения конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанская армия на подконтрольных территориях разместила 20 воинских частей. Все они модульного или контейнерного типа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Сообщается, что в целях организации служебной и боевой деятельности, а также обеспечения бытовых условий для военных Азербайджана на различных направлениях на контролируемых территориях Карабаха введены в эксплуатацию 9 воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа.

Отметим, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.

МИД Азербайджана назвал реакцию Армении неадекватной. По версии Баку, согласно мирному соглашению после войны за Нагорный Карабах, в приграничных с Арменией районах размещаются азербайджанские пограничники.

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