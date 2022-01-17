"Нагнетаем не мы". У Путина отреагировали на готовность Эстонии разместить войска НАТО
У президента России Владимира Путина отреагировали на готовность Эстонии разместить войска НАТО на своей территории. В Кремле подчеркивают, что это якобы доказывает, что не Россия нагнетает напряженность в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Что касается просьбы Эстонии о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории - это есть доказательство обоснованности нашей обеспокоенности и доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - заявил он.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили о готовности разместить силы быстрого реагирования НАТО численностью до 5 000 военных для укрепления безопасности Балтийского региона.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в случае вторжения России в Украину альянс может увеличить военное присутствие на восточном фланге.