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Угроза вторжения России в Украину. НАТО может усилить присутствие на восточном фланге

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Брюссель, Среда 12 января 2022 16:32
Угроза вторжения России в Украину. НАТО может усилить присутствие на восточном фланге Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В случае вторжения России в Украину НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге. Альянс готов предпринять все меры, которые необходимы для защиты союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы всегда будем делать все, что необходимо для защиты союзников. Мы постоянно оцениваем необходимость корректировки присутствия наших сил", - сказал генсек по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

Столтенберг напомнил, что после оккупацией Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, НАТО провела крупнейшее усиление своего присутствия на восточном фланге. По его словам, Альянс развернул в регионе силы быстрого реагирования и проводит воздушное патрулирование.

"Мы не хотим, чтобы было недопонимание - НАТО находится там, чтобы защищать союзников. Это оборонительные действия, мы хотим сохранить мир, а не спровоцировать конфликт. И, соответственно, если Россия снова использует силу против Украины, то мы тогда серьезно задумаемся над тем, чтобы снова увеличить наше присутствие", - подчеркнул генсек.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого стали потенциальная угроза военного вторжения РФ в Украину и американское присутствие в Европе.

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НАТО Украина Йенс Столтенберг
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