Угроза вторжения России в Украину. НАТО может усилить присутствие на восточном фланге
В случае вторжения России в Украину НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге. Альянс готов предпринять все меры, которые необходимы для защиты союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Мы всегда будем делать все, что необходимо для защиты союзников. Мы постоянно оцениваем необходимость корректировки присутствия наших сил", - сказал генсек по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Столтенберг напомнил, что после оккупацией Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, НАТО провела крупнейшее усиление своего присутствия на восточном фланге. По его словам, Альянс развернул в регионе силы быстрого реагирования и проводит воздушное патрулирование.
"Мы не хотим, чтобы было недопонимание - НАТО находится там, чтобы защищать союзников. Это оборонительные действия, мы хотим сохранить мир, а не спровоцировать конфликт. И, соответственно, если Россия снова использует силу против Украины, то мы тогда серьезно задумаемся над тем, чтобы снова увеличить наше присутствие", - подчеркнул генсек.
Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого стали потенциальная угроза военного вторжения РФ в Украину и американское присутствие в Европе.