ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эстония заявила о готовности разместить тысячи солдат быстрого реагирования НАТО

Новина українською →
Эстония, Понедельник 17 января 2022 09:15
Эстония заявила о готовности разместить тысячи солдат быстрого реагирования НАТО Фото: Эстония заявила о готовности разместить тысячи солдат НАТО (Swift.Response.2021/nato.int)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Эстонии заявили о готовности размещения сил быстрого реагирования НАТО в стране. Речь идет об около 5 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Минобороны Эстонии Кущи Сальма, которого цитирует ERR.

"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек", - сказал он.

По словам канцлера, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где, в частности, можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Он отметил, что даже если солдат не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках, а если солдаты на длительное время оставаться в стране, то для них будут построены и казармы.

Напомним, в феврале в Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО с участием тренеров из стран Альянса. Маневры пройдут во Львовской области.

Отметим, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае вторжения России в Украину НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Эстония
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит