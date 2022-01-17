Эстония заявила о готовности разместить тысячи солдат быстрого реагирования НАТО

В Министерстве обороны Эстонии заявили о готовности размещения сил быстрого реагирования НАТО в стране. Речь идет об около 5 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Минобороны Эстонии Кущи Сальма, которого цитирует ERR.

"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек", - сказал он.

По словам канцлера, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где, в частности, можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Он отметил, что даже если солдат не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках, а если солдаты на длительное время оставаться в стране, то для них будут построены и казармы.