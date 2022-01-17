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"Нагнітаємо не ми". У Путіна відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО

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Москва, Понеділок 17 січня 2022 11:47
"Нагнітаємо не ми". У Путіна відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО на своїй території. У Кремлі підкреслюють, що це нібито доводить, що не Росія нагнітає напруженість в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Що стосується прохання Естонії про розміщення додаткових військових контингентів у себе на території - це є доказ обґрунтованості нашої стурбованості і доказ того, що не ми є причиною нагнітання напруженості", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Естонії заявили про готовність розмістити сили швидкого реагування НАТО чисельністю до 5 000 військових для зміцнення безпеки Балтійського регіону.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що у разі вторгнення Росії до України альянс може збільшити військову присутність на східному фланзі.

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