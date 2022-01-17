"Нагнітаємо не ми". У Путіна відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на готовність Естонії розмістити війська НАТО на своїй території. У Кремлі підкреслюють, що це нібито доводить, що не Росія нагнітає напруженість в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Що стосується прохання Естонії про розміщення додаткових військових контингентів у себе на території - це є доказ обґрунтованості нашої стурбованості і доказ того, що не ми є причиною нагнітання напруженості", - заявив він.