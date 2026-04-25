Дефіцит б’є рекорди

За даними СЗР України, федеральний дефіцит Росії досяг 4,6 трлн рублів (приблизно 61 млрд доларів) у першому кварталі 2026 року - це значно більше, ніж запланований дефіцит на весь 2026 рік у 3,8 трлн рублів (близько 50 млрд доларів).

Росія поступово вичерпала ліквідні резерви Фонду національного добробуту, щоб фінансувати війну, і в листопаді 2025 року була змушена вдатися до продажу золотих резервів через нестійкі витрати.

Інфляція та падіння реальних доходів

Реальний рівень інфляції у РФ, ймовірно, набагато вищий, ніж стверджує Центробанк. У перші місяці 2026 року ціни на продукти харчування стрімко зростають.

Надзвичайно низький рівень безробіття свідчить не про силу ринку праці, а про гострий дефіцит кадрів, що спричиняє зростання заробітної плати (інфляцію заробітної плати) у цивільному та оборонному секторах, що, своєю чергою, розганяє загальну інфляцію.

Скорочення робочих місць

Російська ділова газета "Ведомости" 23 квітня повідомила, що кількість запланованих звільнень у Росії зросла на 43% з червня 2025 року, досягнувши 105 147 станом на 1 квітня.

Олег Соколов, представник Федерації незалежних профспілок Росії, заявив виданню, що причиною звільнень може бути нестача коштів через дефіцит федерального та регіональних бюджетів.

"Нюанс" від ISW

За даними ISW, зростання нафтових доходів дозволяє Кремлю тимчасово закривати бюджетні діри, однак воно не вирішує глибинних структурних проблем. Аналітики зазначають, що ці кошти спрямовуються переважно на військові витрати, посилюючи дисбаланс між оборонним і цивільним секторами.

Витрачання додаткових коштів понад план лише прискорює інфляцію та зберігає високі ставки, які душать бізнес.