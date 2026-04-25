Дефицит бьет рекорды

По данным СВР Украины, федеральный дефицит России достиг 4,6 трлн рублей (примерно 61 млрд долларов) в первом квартале 2026 года - это значительно больше, чем запланированный дефицит на весь 2026 год в 3,8 трлн рублей (около 50 млрд долларов).

Россия постепенно исчерпала ликвидные резервы Фонда национального благосостояния, чтобы финансировать войну, и в ноябре 2025 года была вынуждена прибегнуть к продаже золотых резервов из-за неустойчивых расходов.

Инфляция и падение реальных доходов

Реальный уровень инфляции в РФ, вероятно, гораздо выше, чем утверждает Центробанк. В первые месяцы 2026 года цены на продукты питания стремительно растут.

Чрезвычайно низкий уровень безработицы свидетельствует не о силе рынка труда, а об остром дефиците кадров, что вызывает рост заработной платы (инфляцию заработной платы) в гражданском и оборонном секторах, что, в свою очередь, разгоняет общую инфляцию.

Сокращение рабочих мест

Российская деловая газета "Ведомости" 23 апреля сообщила, что количество запланированных увольнений в России выросло на 43% с июня 2025 года, достигнув 105 147 по состоянию на 1 апреля.

Олег Соколов, представитель Федерации независимых профсоюзов России, заявил изданию, что причиной увольнений может быть нехватка средств из-за дефицита федерального и региональных бюджетов.

"Нюанс" от ISW

По данным ISW, рост нефтяных доходов позволяет Кремлю временно закрывать бюджетные дыры, однако он не решает глубинных структурных проблем. Аналитики отмечают, что эти средства направляются преимущественно на военные расходы, усиливая дисбаланс между оборонным и гражданским секторами.

Расходование дополнительных средств сверх плана только ускоряет инфляцию и сохраняет высокие ставки, которые душат бизнес.