Економіка

Нафтовий провал Росії: дефіцит бюджету різко зростає, - Reuters

Фото: дефіцит бюджету Росії зростає через скорочення доходів від нафти і газу (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Діра в бюджеті РФ до кінця 2026 року може стати втричі більшою, ніж планували, через обвал доходів від нафти. Економісти кажуть, що запаси грошей у РФ закінчаться вже за рік.

Чому зростає дефіцит бюджету РФ

Згідно з розрахунками економістів урядового аналітичного центру РФ, доходи від енергетики у 2026 році можуть впасти на 18% порівняно з початковим планом. Це призведе до зростання бюджетного дефіциту до рівня 3,5% - 4,4% ВВП, тоді як офіційна ціль становить лише 1,6%.

Очікується, що загальні доходи скоротяться на 6% - до 37,9 трильйона рублів.

Головними факторами тиску на російську економіку залишаються падіння закупівель нафти з боку Індії, зростання торговельних знижок на російську сировину (понад 20% від світових цін), високі відсоткові ставки та нестача робочої сили.

Лише за січень доходи бюджету РФ від енергетики скоротилися вдвічі, досягнувши найнижчого показника з літа 2020 року.

Загроза вичерпання резервів

Наразі Росія має близько 4,1 трильйона рублів бюджетних резервів для покриття дефіциту. Проте аналітики прогнозують, що за нинішніх темпів падіння доходів ці кошти будуть вичерпані майже повністю протягом року.

Аналітики банку ВТБ підрахували, що у 2026 році держава-агресор може витратити 2,5 трильйона рублів з резервів, залишивши лише мінімальну "подушку безпеки" у 1,6 трильйона.

Крім того, припущення щодо скорочення військових витрат, закладені в поточному бюджеті, експерти називають нереалістичними в умовах продовження війни.

Російський експорт нафти падає

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США посилюють тиск на покупців російської нафти, щоб обмежити фінансування військової машини Кремля. Зокрема, обговорювалися санкції проти танкерного флоту, який РФ використовує для обходу цінової стелі.

Також ми писали, що індійські нафтопереробні заводи почали частіше відмовлятися від російської нафти преміальних сортів через побоювання вторинних санкцій та проблеми з проведенням платежів.

В січні надходження Росії від експорту нафти й газу зменшилися майже удвічі в річному вимірі та опустилися до найнижчої позначки з липня 2020 року.

