Нефтяной провал России: дефицит бюджета резко растет, - Reuters

Почему растет дефицит бюджета РФ

Согласно расчетам экономистов правительственного аналитического центра РФ, доходы от энергетики в 2026 году могут упасть на 18% по сравнению с первоначальным планом. Это приведет к росту бюджетного дефицита до уровня 3,5% - 4,4% ВВП, тогда как официальная цель составляет лишь 1,6%.

Ожидается, что общие доходы сократятся на 6% - до 37,9 триллиона рублей.

Главными факторами давления на российскую экономику остаются падение закупок нефти со стороны Индии, рост торговых скидок на российское сырье (более 20% от мировых цен), высокие процентные ставки и нехватка рабочей силы.

Только за январь доходы бюджета РФ от энергетики сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с лета 2020 года.

Угроза исчерпания резервов

Сейчас Россия имеет около 4,1 триллиона рублей бюджетных резервов для покрытия дефицита. Однако аналитики прогнозируют, что при нынешних темпах падения доходов эти средства будут исчерпаны почти полностью в течение года.

Аналитики банка ВТБ подсчитали, что в 2026 году государство-агрессор может потратить 2,5 триллиона рублей из резервов, оставив лишь минимальную "подушку безопасности" в 1,6 триллиона.

Кроме того, предположения о сокращении военных расходов, заложенные в текущем бюджете, эксперты называют нереалистичными в условиях продолжения войны.