Нефтяной провал России: дефицит бюджета резко растет, - Reuters

Дыра в бюджете РФ к концу 2026 года может стать втрое больше, чем планировали, из-за обвала доходов от нефти. Экономисты говорят, что запасы денег у РФ закончатся уже через год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно расчетам экономистов правительственного аналитического центра РФ, доходы от энергетики в 2026 году могут упасть на 18% по сравнению с первоначальным планом. Это приведет к росту бюджетного дефицита до уровня 3,5% - 4,4% ВВП, тогда как официальная цель составляет лишь 1,6%.
Ожидается, что общие доходы сократятся на 6% - до 37,9 триллиона рублей.
Главными факторами давления на российскую экономику остаются падение закупок нефти со стороны Индии, рост торговых скидок на российское сырье (более 20% от мировых цен), высокие процентные ставки и нехватка рабочей силы.
Только за январь доходы бюджета РФ от энергетики сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с лета 2020 года.
Сейчас Россия имеет около 4,1 триллиона рублей бюджетных резервов для покрытия дефицита. Однако аналитики прогнозируют, что при нынешних темпах падения доходов эти средства будут исчерпаны почти полностью в течение года.
Аналитики банка ВТБ подсчитали, что в 2026 году государство-агрессор может потратить 2,5 триллиона рублей из резервов, оставив лишь минимальную "подушку безопасности" в 1,6 триллиона.
Кроме того, предположения о сокращении военных расходов, заложенные в текущем бюджете, эксперты называют нереалистичными в условиях продолжения войны.
Напомним, ранее стало известно, что США усиливают давление на покупателей российской нефти, чтобы ограничить финансирование военной машины Кремля. В частности, обсуждались санкции против танкерного флота, который РФ использует для обхода ценового потолка.
Также мы писали, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали чаще отказываться от российской нефти премиальных сортов из-за опасений вторичных санкций и проблем с проведением платежей.
В январе поступления России от экспорта нефти и газа уменьшились почти вдвое в годовом измерении и опустились до самой низкой отметки с июля 2020 года.