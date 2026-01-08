Нафтові компанії США висунули умову Трампу щодо інвестицій у Венесуелу, - FT

Нафтові компанії США вимагають юридичних і фінансових гарантій від адміністрації президента країни Дональда Трампа для інвестування у нафтовий сектор Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Американський бізнес занепокоєний активними діями Вашингтона щодо Венесуели та закликами Трампа щодо підтримки його ініціативи з реформування глобальних енергоринків.
В середу, 7 січня, в Маямі американські чиновники провели переговори з главами провідних нафтових компаній. Крім того, завтра, 9 січня, керівники найбільших енергетичних груп країни зустрінуться з Трампом у Білому домі.
Джерела видання розповіли, що керівники компаній хочуть отримання чітких гарантій захисту інвестицій, перш ніж вкладати гроші у країну з високими політичними та правовими ризиками.
Раніше Трамп пообіцяв "відшкодування від нас або через доходи" нафтовим компаніям США у разі інвестування у Венесуелу, проте ті залишаються обережними.
"Ніхто не хоче туди йти, коли випадковий твіт може змінити всю зовнішню політику країни", - сказав FT інвестор з приватного капіталу, який спеціалізується на енергетиці.
При цьому керівники нафтових компаній США сумніваються у швидкому відновленні нафтового сектору Венесуели. Вони зважають на політичні ризики, нестабільне правове поле та низькі світові ціни на нафту.
Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт повідомив, що Сполучені Штати продаватимуть венесуельську нафту "безстроково". За його словами, виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки.
Вчора, 7 січня, США захопили російський нафтовий танкер Marinera, який був пов’язаний із перевезенням венесуельської сирої нафти, після понад двотижневого переслідування в Атлантичному океані.
Крім того, ще один танкер - Sophia, також пов’язаний із санкційною нафтою з Венесуели, був захоплений США у Карибському морі в рамках тієї ж кампанії.