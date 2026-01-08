Нафтові компанії США висунули умову Трампу щодо інвестицій у Венесуелу, - FT

Американський бізнес занепокоєний активними діями Вашингтона щодо Венесуели та закликами Трампа щодо підтримки його ініціативи з реформування глобальних енергоринків.

В середу, 7 січня, в Маямі американські чиновники провели переговори з главами провідних нафтових компаній. Крім того, завтра, 9 січня, керівники найбільших енергетичних груп країни зустрінуться з Трампом у Білому домі.

Джерела видання розповіли, що керівники компаній хочуть отримання чітких гарантій захисту інвестицій, перш ніж вкладати гроші у країну з високими політичними та правовими ризиками.

Занепокоєння нафтових компаній США

Раніше Трамп пообіцяв "відшкодування від нас або через доходи" нафтовим компаніям США у разі інвестування у Венесуелу, проте ті залишаються обережними.

"Ніхто не хоче туди йти, коли випадковий твіт може змінити всю зовнішню політику країни", - сказав FT інвестор з приватного капіталу, який спеціалізується на енергетиці.

При цьому керівники нафтових компаній США сумніваються у швидкому відновленні нафтового сектору Венесуели. Вони зважають на політичні ризики, нестабільне правове поле та низькі світові ціни на нафту.