Нефтяные компании США выдвинули условие Трампу по инвестициям в Венесуэлу, - FT

Нефтяные компании США требуют юридических и финансовых гарантий от администрации президента страны Дональда Трампа для инвестирования в нефтяной сектор Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Американский бизнес обеспокоен активными действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы и призывами Трампа о поддержке его инициативы по реформированию глобальных энергорынков.
В среду, 7 января, в Майами американские чиновники провели переговоры с главами ведущих нефтяных компаний. Кроме того, завтра, 9 января, руководители крупнейших энергетических групп страны встретятся с Трампом в Белом доме.
Источники издания рассказали, что руководители компаний хотят получения четких гарантий защиты инвестиций, прежде чем вкладывать деньги в страну с высокими политическими и правовыми рисками.
Ранее Трамп пообещал "возмещение от нас или через доходы" нефтяным компаниям США в случае инвестирования в Венесуэлу, однако те остаются осторожными.
"Никто не хочет туда идти, когда случайный твит может изменить всю внешнюю политику страны", - сказал FT инвестор из частного капитала, специализирующийся на энергетике.
При этом руководители нефтяных компаний США сомневаются в быстром восстановлении нефтяного сектора Венесуэлы. Они учитывают политические риски, нестабильное правовое поле и низкие мировые цены на нефть.
Напомним, министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Соединенные Штаты будут продавать венесуэльскую нефть "бессрочно". По его словам, вырученные средства пойдут в пользу венесуэльского народа через контролируемые правительством США счета.
Вчера, 7 января, США захватили российский нефтяной танкер Marinera, который был связан с перевозкой венесуэльской сырой нефти, после более чем двухнедельного преследования в Атлантическом океане.
Кроме того, ещё один танкер - Sophia, также связанный с санкционной нефтью из Венесуэлы, был захвачен США в Карибском море в рамках той же кампании.