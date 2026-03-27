Нафтоналивні порти в РФ "Усть Луга" і "Приморськ" вражені повторно: кадри з місця НП

Відомо про вибухи на місці атаки. Небо там вкрилося яскравою загравою, що видно на десятки кілометрів.

Обидва порти є найбільшими в регіоні і становлять значну частку експорту нафтопродуктів Російської Федерації.

Також повідомляється в одному з пабліків, що вибухи після першої години ночі було чути у Виборзькому, Кіровському та Колпінському районах регіону.

"За попередніми даними, збито вже близько 20 повітряних цілей", - написали в росЗМІ.

Ще відомо, що аеропорт "Пулково" тимчасово не приймає пасажирів і не відправляє рейси вже приблизно 2 години. Офіційної інформації про наслідки атак поки що не було.