Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нафтоналивні порти в РФ "Усть Луга" і "Приморськ" вражені повторно: кадри з місця НП

02:01 27.03.2026 Пт
2 хв
Днями ці порти були вражені вперше
aimg Маловічко Юлія
Фото: МНС РФ (росЗМІ)

У ніч на 27 березня нафтоналивні порти в РФ Ленінградської області - в Усть-Лузі та Приморську невідомі дрони атакували вдруге після нещодавнього удару.

Відомо про вибухи на місці атаки. Небо там вкрилося яскравою загравою, що видно на десятки кілометрів.

Обидва порти є найбільшими в регіоні і становлять значну частку експорту нафтопродуктів Російської Федерації.

Також повідомляється в одному з пабліків, що вибухи після першої години ночі було чути у Виборзькому, Кіровському та Колпінському районах регіону.

"За попередніми даними, збито вже близько 20 повітряних цілей", - написали в росЗМІ.

Ще відомо, що аеропорт "Пулково" тимчасово не приймає пасажирів і не відправляє рейси вже приблизно 2 години. Офіційної інформації про наслідки атак поки що не було.

Нагадаємо, порти Усть-Луга і Приморськ були атаковані днями в РФ. А саме 25 березня на території порту Усть-Луга спалахнула пожежа, її загасили.

Зазначимо, що порт Усть-Луга - один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.

