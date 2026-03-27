Нафтоналивні порти в РФ "Усть Луга" і "Приморськ" вражені повторно: кадри з місця НП

У ніч на 27 березня нафтоналивні порти в РФ Ленінградської області - в Усть-Лузі та Приморську невідомі дрони атакували вдруге після нещодавнього удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Відомо про вибухи на місці атаки. Небо там вкрилося яскравою загравою, що видно на десятки кілометрів.
Обидва порти є найбільшими в регіоні і становлять значну частку експорту нафтопродуктів Російської Федерації.
Також повідомляється в одному з пабліків, що вибухи після першої години ночі було чути у Виборзькому, Кіровському та Колпінському районах регіону.
"За попередніми даними, збито вже близько 20 повітряних цілей", - написали в росЗМІ.
Ще відомо, що аеропорт "Пулково" тимчасово не приймає пасажирів і не відправляє рейси вже приблизно 2 години. Офіційної інформації про наслідки атак поки що не було.
Нагадаємо, порти Усть-Луга і Приморськ були атаковані днями в РФ. А саме 25 березня на території порту Усть-Луга спалахнула пожежа, її загасили.
Зазначимо, що порт Усть-Луга - один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.